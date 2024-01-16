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    Журналист L’Equipe: Кузяев в «Гавре» — большой сюрприз

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Гавр Лига 1 Футбол Франции
    Журналист французского издания L’Equipe Себастье Бурон признался, что его удивил уровень игры полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Далер Кузяев в "Гавре" — это большой сюрприз. Сразу было видно, что он превосходил своими техническими способностями других футболистов. Он, вероятно, лучший игрок в "Гавре" в этом сезоне в плане техники.

    Кстати, если говорить о появлении Кузяева в клубе, то он пришел в "Гавр" благодаря Мохамеду Эль Харразе, который работает в селекционном отделе.

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    • Главный тренер "Гавра" отмечает профессионализм Кузяева. Эльснеру нравится его способность выделяться, играть очень просто, но очень эффективно и действовать между линиями соперника.

    В этом сезоне он использовался как классический полузащитник при схеме 4-3-3, но также, и как очень атакующий полузащитник. Во время прессинга он иногда выходит вперед, потому что тактика меняется на 4-4-2», — приводит слова Бурона «Чемпионат».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне россиянин провел в чемпионате Франции 18 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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