Кузяев: Практически адаптировался к скоростям в Лиге 1, получаю удовольствие

Полузащитник «Гавра»рассказал о своей адаптации к чемпионату

«Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям.

Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие.

Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня, и тем интереснее для меня», — приводит слова Кузяева «Шмурнов тайм».

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне россиянин провел в чемпионате Франции 18 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.