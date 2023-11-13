Аршавин: Вообще не понял перехода Кузяева в «Гавр», «Зенит» в разы круче

Легенда петербургского «Зенита» и сборной Россиивысказал свое мнение по поводу переходаво французский «Гавр».

«Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать "лишь бы в Европу". Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

Что приобрёл тот же Миранчук? Даже я, находясь в "Арсенале", понимал, что всё равно первое место не выиграю. И мне, как спортсмену… для чего я играю? Я привык играть в "Зените", потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем. Пока я не оказался в "Арсенале", думал, что они рассчитывают на первое место.

Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах. Переход Кузяева во французский клуб для меня непонятен по-спортивному. Потому что "Зенит" намного круче, чем "Гавр" для меня», — сказал Аршавин в эфире Youtube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, что Далер Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года по истечении контракта с «Зенитом».