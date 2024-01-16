ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января
  • 11:54
    • «Рома» уволила Моуринью
  • 10:58
    • Блинкова победила Букшу в первом круге Australian Open
  • 08:32
    • Касаткина стартовала с победы на Australian Open
  • 13:45
    • ЦСКА заплатит 5 млн евро за бразильского защитника «Фамаликана»
  • 13:34
    • Президент РФС высказался о возможном включении белорусских клубов в российские соревнования
    Все новости спорта

    Аршавин: За что Месси получил премию The Best — трудно представить

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Интер Майами MLS Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии ФИФА Золотой мяч
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не понимает, за что Лионель Месси получил награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду.

    Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит — это плохо.

    Здесь организаторам большой минус, Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он также считает: "За что мне будут давать, зачем я приеду?"

  • Прощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет
  • Реакция спортивных СМИ на очередной трофей, доставшийся звездному аргентинцу
  • 31/10/2023

    • ФИФА хотела навязать конкуренцию "Золотому мячу" от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, Золотого мяча», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поединок будет скудным на голы
  • Таиланд — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Победная серия «Магнитки» не прервется в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры