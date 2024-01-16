Аршавин: За что Месси получил премию The Best — трудно представить

Бывший футболист сборной Россиине понимает, за чтополучил награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

«Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду.

Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит — это плохо.

Здесь организаторам большой минус, Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он также считает: "За что мне будут давать, зачем я приеду?"

ФИФА хотела навязать конкуренцию "Золотому мячу" от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, Золотого мяча», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».