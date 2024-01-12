Тен Хаг: Надеюсь, у Санчо все хорошо, желаю ему удачи

Главный тренервысказался о переходе полузащитника командыв дортмундскуюна правах аренды.

«Надеюсь, у него все хорошо. Желаю ему удачи. Вот и все. Надеюсь, для него все сложится хорошо, и он добьется успеха. Думаю, я сказал достаточно на этот счет», — цитирует тен Хага Goal.

Напомним, что Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2023-го года из-за того, что в социальных сетях обвинил тен Хага во лжи. Полузащитник успел провести только 3 матча за «манкунианцев» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее Санчо высказался о своем переходе в дортмундскую «Боруссию».