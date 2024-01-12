ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 17:30
    • Холанн пропустит матч «Ман Сити» против «Ньюкасла»
  • 17:22
    • «Ростов» подписал бразильского нападающего
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Надеюсь, у Санчо все хорошо, желаю ему удачи

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Трансферы
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о переходе полузащитника команды Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

    Джейдон Санчо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейдон Санчо

    «Надеюсь, у него все хорошо. Желаю ему удачи. Вот и все. Надеюсь, для него все сложится хорошо, и он добьется успеха. Думаю, я сказал достаточно на этот счет», — цитирует тен Хага Goal.

    Напомним, что Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2023-го года из-за того, что в социальных сетях обвинил тен Хага во лжи. Полузащитник успел провести только 3 матча за «манкунианцев» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

  • «Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше
  • Тимо Вернер получил еще один шанс заиграть в английской Премьер-лиге
  • 10/01/2024

    • Ранее Санчо высказался о своем переходе в дортмундскую «Боруссию».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли гости доставить проблемы?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • Катар — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
  • «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дармштадт — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры