ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф
    Все новости спорта

    Санчо о переходе в «Боруссию» Д: Не могу дождаться момента, когда снова появлюсь на поле

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Полузащитник Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в «Боруссию» Д на правах аренды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Привет всем фанатам "Боруссии"! Джейдон Санчо здесь. Я просто хотел пожелать вам счастливого Нового года и сказать, что рад вернуться в клуб.

    Не могу дождаться момента, когда снова появлюсь на поле. Скоро увидимся», — сказал Санчо в видеоролике, опубликованном пресс-службой дортмундцев.

    Напомним, что полузащитник перешел в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.

  • Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в январе
  • 04/01/2024

    • Санчо уже выступал за «шмелей» на протяжении 4-х лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Осасуна» забьют друг другу?!
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждем много голов
  • «Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Столичное дерби подарит много заброшенных шайб?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры