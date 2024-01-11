Санчо о переходе в «Боруссию» Д: Не могу дождаться момента, когда снова появлюсь на поле

Полузащитникпрокомментировал свой переход вна правах аренды.

«Привет всем фанатам "Боруссии"! Джейдон Санчо здесь. Я просто хотел пожелать вам счастливого Нового года и сказать, что рад вернуться в клуб.

Не могу дождаться момента, когда снова появлюсь на поле. Скоро увидимся», — сказал Санчо в видеоролике, опубликованном пресс-службой дортмундцев.

Напомним, что полузащитник перешел в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.

Санчо уже выступал за «шмелей» на протяжении 4-х лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.