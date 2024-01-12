Нападающий «Борнмута» признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Нападающий «Борнмута»признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце Соланке забил шесть мячей в шести матчах, а «Борнмут» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

В текущем сезоне 26-летний Соланке провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых отметился 12 голами.

На приз также претендовали Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Маркос Сенеси («Борнмут») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.