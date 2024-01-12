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    Нападающий «Борнмута» признан лучшим игроком АПЛ в декабре

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    Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря, сообщает пресс-служба турнира.

    Доминик Соланке
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    Доминик Соланке

    В прошлом месяце Соланке забил шесть мячей в шести матчах, а «Борнмут» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

    В текущем сезоне 26-летний Соланке провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых отметился 12 голами.

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    «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

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