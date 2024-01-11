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    Анчелотти оценил игру Кепы в матче с «Атлетико»

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетико
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что голкипер команды Кепа Аррисабалага провел хороший матч против «Атлетико» (5:3 ОТ) в матче Суперкубка Испании.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «Кепа провёл хорошую игру. Он вряд ли мог выручить на при первых двух голах, а в эпизоде с третьим мячом, возможно, ему помешал прыжок Мораты…

    Посмотрим, кто сыграет в финале. У нас не так много вариантов — либо Лунин, либо Кепа», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

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    • Напомним, что Кепа присоединился к «Реалу» по ходу нынешнего сезона из «Челси», перейдя на правах аренды. За «сливочных» голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.

    «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании 14-го января с победителем пары «Барселона» — «Осасуна».

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