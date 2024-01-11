Анчелотти оценил игру Кепы в матче с «Атлетико»

Карло Анчелотти — главный тренер «Реала» Фото: globallookpress.com
«Кепа провёл хорошую игру. Он вряд ли мог выручить на при первых двух голах, а в эпизоде с третьим мячом, возможно, ему помешал прыжок Мораты…
Посмотрим, кто сыграет в финале. У нас не так много вариантов — либо Лунин, либо Кепа», — приводит слова Анчелотти Football Espana.
Напомним, что Кепа присоединился к «Реалу» по ходу нынешнего сезона из «Челси», перейдя на правах аренды. За «сливочных» голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.
«Реал» встретится в финале Суперкубка Испании 14-го января с победителем пары «Барселона» — «Осасуна».