«Реал» — «Атлетико»: счет матча 5:3 ОТ, обзор голов

Антуан Гризманн Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.
В первом тайме соперники обменялись двумя забитыми голами. За «Реал» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. В составе «Атлетико» забивали Марио Эрмосо и Антуан Гризманн.
На 78-й минуте Антонио Рюдигер забил мяч в свои ворота и «матрасники» повели со счетом 3:2. Но «Реал» смог усилиями Даниэля Карвахаля забить третий гол и перевести игру в дополнительное время.
Там на 116-й минуте защитник гостей Стефан Савич забил в свои ворота. А на 120+2 минуте окончательный счет установил Брахим Диас — 5:3.
Футбол. Испания. Суперкубок
Реал Мадрид — Атлетико 4:3
Голы: 0:1 Марио Эрмосо (7'), 1:1 Антонио Рюдигер (20'), 2:1 Ферлан Менди (30'), 2:2 Антуан Гризманн (37'), 2:3 Антонио Рюдигер (автогол) (78'), 3:3 Даниэль Карвахаль (85'), 4:3 Стефан Савич (автогол) (116') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди (Эдуардо Камавинжа, 82'), Федерико Вальверде (Арда Гюлер, 112'), Орельен Чуаэми (Браим Диас, 82'), Лука Модрич (Тони Кроос, 67'), Джуд Беллингхэм, Родриго (Даниель Себальос, 106'), Винисиус Жуниор (Хоселу, 106') Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Стефан Савич, Сауль Ньигес (Родриго Рикельме, 67'), Коке (Хавьер Галан, 104'), Родриго Де Пауль (Аксель Витсель, 90'), Маркос Льоренте (Сесар Аспиликуэта, 106'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Анхель Корреа, 91'), Самуэл Лино, Хосе Хименес