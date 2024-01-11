«Реал» — «Атлетико»: счет матча 5:3 ОТ, обзор голов

Завершился первый полуфинал Суперкубка Испании междуи мадридским. Победу в нем одержала команда Карло Анчелотти в дополнительное время.

Основное время завершилось вничью со счетом 3:3.

В первом тайме соперники обменялись двумя забитыми голами. За «Реал» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. В составе «Атлетико» забивали Марио Эрмосо и Антуан Гризманн.

На 78-й минуте Антонио Рюдигер забил мяч в свои ворота и «матрасники» повели со счетом 3:2. Но «Реал» смог усилиями Даниэля Карвахаля забить третий гол и перевести игру в дополнительное время.

Там на 116-й минуте защитник гостей Стефан Савич забил в свои ворота. А на 120+2 минуте окончательный счет установил Брахим Диас — 5:3.