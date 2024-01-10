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    Осинькин: Хорошо, что Салтыков до конца сезона останется в «Крыльях»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер нападающего команды Никиты Салтыкова в «Локомотив».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    Салтыков будет играть за «Крылья» до конца текущего сезона на правах аренды, после чего присоединится к «Локомотиву».

    «Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение.

    Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы понимали практически весь сезон.

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    • Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принес пользу нам и сам станет еще сильнее.

    Когда была возможность повлиять на это (оставить Салтыкова в "Крыльях" до конца сезона — прим.), мы говорили о таком желании. Хорошо, что, в какой-то мере, нам пошли навстречу. Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, все будет позитивно», — приводит слова Осинькина Sport24.

    В текущем чемпионате России 19-летний Салтыков провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные матчи.

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