Осинькин: Хорошо, что Салтыков до конца сезона останется в «Крыльях»

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал трансфер нападающего команды

Салтыков будет играть за «Крылья» до конца текущего сезона на правах аренды, после чего присоединится к «Локомотиву».

«Конечно, я всегда хочу, чтобы футболисты, которые каким-то образом определяют нашу игру, остались в команде и внутри клуба, развивались вместе с нами. Но Никита принял такое решение.

Договоренности были достигнуты достаточно давно, о них мы понимали практически весь сезон.

Салтыков — футболист, за которого мы переживаем. Он часть нашего клуба, продолжает развиваться. В оставшейся части чемпионата, я уверен, Салтыков принес пользу нам и сам станет еще сильнее.

Когда была возможность повлиять на это (оставить Салтыкова в "Крыльях" до конца сезона — прим.), мы говорили о таком желании. Хорошо, что, в какой-то мере, нам пошли навстречу. Главное, чтобы от дальнейшего сотрудничества все получили пользу. Уверен, все будет позитивно», — приводит слова Осинькина Sport24.

В текущем чемпионате России 19-летний Салтыков провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные матчи.