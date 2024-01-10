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    Мостовой: В ближайшие дни пообщаюсь с руководством «Енисея»

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что он входит в список кандидатов на пост главного тренера красноярского «Енисея».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «В декабре был контакт с руководством "Енисея", но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся.

    Пока каких-либо ожиданий и настроя нет — я не один в списке кандидатов на пост главного тренера "Енисея".

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    • В этом шорт-листе я с экс-тренером "Спартака" Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а я не я с ним», — приводит слова Мостового Sport24.

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    «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

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