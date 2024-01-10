Мостовой: В ближайшие дни пообщаюсь с руководством «Енисея»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«В декабре был контакт с руководством "Енисея", но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся.
Пока каких-либо ожиданий и настроя нет — я не один в списке кандидатов на пост главного тренера "Енисея".
В этом шорт-листе я с экс-тренером "Спартака" Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а я не я с ним», — приводит слова Мостового Sport24.
«Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.