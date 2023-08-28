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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Мостовой: Для меня Абаскаль — ноунейм

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результаты красно-белых в последних турах РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. "Спартак" должен составлять конкуренцию "Зениту", и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер.

    Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: "Ой, как здорово". Это уже мы все проходили», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

    В последних трех турах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

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