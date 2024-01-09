«Бавария» обсудила с «Тоттенхэмом» возможный трансфер Дайера

Мюнхенская «Бавария» обсудила с «Тоттенхэмом» трансфер защитника

Однако пока «шпорам» никто не делал официального предложения о приобретении игрока, сообщил в соцсетях инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ожидается, что Дайеру будет предложен контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

Дайер играет за «Тоттенхэм» с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист провел за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Соглашение Дайера с лондонским клубом истекает летом 2024 года.