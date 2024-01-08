«Рома» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
На гол Тена Копмейнерса с передачи россиянина Алексея Миранчука хозяева ответили точным ударом Паулу Дибалы с пенальти.
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Аталанта 1:1
Голы: 0:1 Теун Коопмейнерс (8'), 1:1 Пауло Дибала (пенальти) (39') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Диего Льоренте (Dean Donny Huijsen, 46'), Расмус Кристенсен, Рик Карсдорп (Zeki Çelik, 65'), Эдоардо Бове, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Леандро Паредес, 73'), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 65'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 84'), Ромелу Лукаку Аталанта: Эдерсон (Марио Пашалич, 65'), Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 64'), Эмиль Хольм, Зеад Колашинац (Хосе Луис Паломино, 79'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Исак Хин, 86'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 46'), Алексей Миранчук, Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон Предупреждения: Джорджио Скальвини (29'), Маттео Руджери (38'), Эдерсон (43'), Jose Mourinho (45 + 7'), Теун Коопмейнерс (55'), Расмус Кристенсен (63'), Давиде Дзаппакоста (74'), Эмиль Хольм (90') Удаление: Jose Mourinho (90 + 4')
Таким образом, «Аталанта» набрала 30 баллов и идет шестой в турнирной таблице. У «Ромы» 29 пунктов и восьмая строчка.