ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Наказание за расточительность. «Ливерпуль» заставил «Арсенал» заплатить за упущенные шансы
  • 00:54
    • Кубок Испании: «Барселона» с трудом прошла «Барбастро», «Реал Сосьедад» выбил «Малагу»
  • 00:47
    • Ассист Миранчука помог «Аталанте» поделить очки с «Ромой»
  • 00:39
    • Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разнести «Ревель» в Кубке Франции
  • 23:49
    • «Валенсия» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:03
    • «Ювентус» вырвал победу у «Салернитаны»
    Все новости спорта

    Ассист Миранчука помог «Аталанте» поделить очки с «Ромой»

    «Рома» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Рома
    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» и «Аталанта» сыграли вничью 1:1.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    На гол Тена Копмейнерса с передачи россиянина Алексея Миранчука хозяева ответили точным ударом Паулу Дибалы с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Аталанта 1:1
    Голы: 0:1 Теун Коопмейнерс (8'), 1:1 Пауло Дибала (пенальти) (39') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Диего Льоренте (Dean Donny Huijsen, 46'), Расмус Кристенсен, Рик Карсдорп (Zeki Çelik, 65'), Эдоардо Бове, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Леандро Паредес, 73'), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 65'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 84'), Ромелу Лукаку Аталанта: Эдерсон (Марио Пашалич, 65'), Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 64'), Эмиль Хольм, Зеад Колашинац (Хосе Луис Паломино, 79'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Исак Хин, 86'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 46'), Алексей Миранчук, Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон Предупреждения: Джорджио Скальвини (29'), Маттео Руджери (38'), Эдерсон (43'), Jose Mourinho (45 + 7'), Теун Коопмейнерс (55'), Расмус Кристенсен (63'), Давиде Дзаппакоста (74'), Эмиль Хольм (90') Удаление: Jose Mourinho (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Аталанта» набрала 30 баллов и идет шестой в турнирной таблице. У «Ромы» 29 пунктов и восьмая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?
  • «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Реабилитируется ли «Милуоки» перед своими фанатами?
  • «Милуоки» — «Юта». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Хьюстон» прихлопнет «Майами» на его же территории?
  • «Майами» — «Хьюстон». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Майами — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Япония — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Стандард
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блинкова — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры