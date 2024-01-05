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    «Бавария» может подписать Эрика Дайера

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    Мюнхенская «Бавария» активно интересуется центральным защитником «Тоттенхэма» Эриком Дайером, сообщает Evening Standard со ссылкой на Football Insider.

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    Контракт английского футболиста заканчивается летом 2024 года. В этом сезоне 29-летний защитник потерял место в основном составе «шпор» и планирует уйти из клуба.

    «Бавария» практически договорилась с Дайером об условиях личного контракта и имеет возможность заключать предварительное соглашение уже сейчас, а переход состоится летом на правах свободного агента.

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    • Эрик Дайер с 2014 года выступает за «Тоттенхэм», провел 270 матчей, забил 12 голов. В его активе 49 игр и 13 мячей за сборную Англии.

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