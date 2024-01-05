«Бавария» может подписать Эрика Дайера

Мюнхенскаяактивно интересуется центральным защитником «Тоттенхэма», сообщает Evening Standard со ссылкой на Football Insider.

Контракт английского футболиста заканчивается летом 2024 года. В этом сезоне 29-летний защитник потерял место в основном составе «шпор» и планирует уйти из клуба.

«Бавария» практически договорилась с Дайером об условиях личного контракта и имеет возможность заключать предварительное соглашение уже сейчас, а переход состоится летом на правах свободного агента.

Эрик Дайер с 2014 года выступает за «Тоттенхэм», провел 270 матчей, забил 12 голов. В его активе 49 игр и 13 мячей за сборную Англии.