Миранчук отреагировал на гол и ассист в матче с «Сассуоло»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Я мог трижды отличиться в этом матче. Но я рад, что смог забить один гол и сделать результативную передачу и внести вклад в важную победу.
Теперь нас ждёт матч в Кубке Италии против "Милана". Никто не знает, каким будет исход. Нужно просто работать и готовиться к следующей встрече», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.
Всего в текущем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах за «Аталанту», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.