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    Миранчук отреагировал на гол и ассист в матче с «Сассуоло»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Сассуоло
    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче с «Сассуоло» (3:1), в котором он забил мяч и сделал результативную передачу.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Я мог трижды отличиться в этом матче. Но я рад, что смог забить один гол и сделать результативную передачу и внести вклад в важную победу.

    Теперь нас ждёт матч в Кубке Италии против "Милана". Никто не знает, каким будет исход. Нужно просто работать и готовиться к следующей встрече», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

    Всего в текущем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах за «Аталанту», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

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