Аршавин назвал лучшего игрока России

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин.
А в России не знаю. Головин в порядке в Монако», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.
В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.