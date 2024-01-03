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    Аршавин назвал лучшего игрока России

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    Член правления санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался на тему лучшего футболиста России в 2023 году.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин.

    А в России не знаю. Головин в порядке в Монако», — приводит слова Аршавина ТАСС.

  • Головин стал лучшим игроком «Монако» по итогам первого круга
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    • Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

  • Источник: Головина шокировал уровень игроков в сборной России
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    • В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.

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