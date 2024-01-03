Аршавин назвал лучшего игрока России

Член правления санкт-петербургского «Зенита»высказался на тему лучшего футболиста России в 2023 году.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин.

А в России не знаю. Головин в порядке в Монако», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.