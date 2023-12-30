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    «Удинезе» разгромил «Болонью», «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью

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    Завершились два матча 18-го тура итальянской Серии А.

    Капитан «Удинезе» Роберто Перейра (в центре)
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    Капитан «Удинезе» Роберто Перейра (в центре)

    «Удинезе» на своем поле не оставил шансов «Болоньи», победив ее со счетом 3:0.

    На 23-й минуте счет открыл аргентинский полузащитник Роберто Перейра.

    В начале второго тайма итальянский нападающий Лоренцо Лукка довел преимущество «зебр» до двух мячей.

    Точку в матче на 52-й минуте поставил Мартин Пайеро.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Болонья 3:0
    Голы: 1:0 Роберто Перейра (23'), 2:0 Лоренцо Лукка (48'), 3:0 Мартин Пайеро (52') Удинезе: Мадука Окойе, Жоау Феррейра, Неуэн Перес, Фести Эбоселе (Ойер Саррага, 70'), Санди Ловрич, Уолас (Лазар Самарджич, 80'), Мартин Пайеро, Ассан Камара (Адам Масина, 87'), Роберто Перейра (Флорьян Товен, 80'), Лоренцо Лукка (Исаак Саксесс, 87'), Thomas Kristensen Болонья: Лукаш Скорупски, Алексис Салемакерс (Риккардо Орсолини, 56'), Виктор Кристансен (Giovanni Fabbian, 56'), Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема, Стефан Пош (Джон Лукуми, 55'), Льюис Фергюсон, Кацпер Урбаньски (Сидней ван Хойдонк, 74'), Никола Моро (Михел Эбишер, 55'), Ремо Фройлер, Джошуа Зиркзее Предупреждения: Кацпер Урбаньски (6'), Роберто Перейра (45 + 2'), Льюис Фергюсон (45 + 3'), Ремо Фройлер (63'), Джошуа Зиркзее (72'), Giovanni Fabbian (75'), Исаак Саксесс (90 + 2')

    В параллельной встрече «Кальяри» и «Эмполи» не выявили победителя — 0:0.

    Хозяева были ближе к победе, они полностью доминировали на поле, забили гол в середине второго тайма, который позже был отменен из-за нарушения правил. А на 82-й минуте ветеран Никола Виола не реализовал 11-метровый.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Эмполи 0:0
    Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Эдоардо Гольданига, Алессандро Дейола, Сулемана, Николас Виола (Марко Манкозу, 89'), Джанлука Лападула (Zito Luvumbo, 46'), Леонардо Паволетти (Андреа Петанья, 89'), Alberto Dossena, Paulo Daniel Dentello Azzi (Якуб Янкто, 90'), Matteo Prati Эмполи: Элия Каприле, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Тайронн Эбюэхи, Николо Камбьяги, Юссеф Мале (Симоне Бастони, 46'), Альберто Грасси, Виктор Коваленко (Ардиан Исмайли, 84'), Франческо Капуто (Маттео Канчелльери, 73'), Дэниел Мальдини (Эммануэль Гьяси, 60') Предупреждения: Джанлука Лападула (29'), Юссеф Мале (29'), Либерато Кэкачей (64'), Себастьян Валюкевич (80')

    «Болонья» пятая с 31 очком. «Удинезе» (17) — 15-й.

    Календарь и таблица Серии А

    «Эмполи» и «Кальяри» идут в зоне вылета.

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