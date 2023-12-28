Полузащитник ЦСКА Ермаков стал игроком «Пари НН»

взял в аренду до конца сезона 20-летнего полузащитника ЦСКА сообщает официальный сайт «армейцев».

В контракте есть пункт о возможном выкупе полузащитника за фиксированную сумму. В случае если это произойдет, ЦСКА также будет иметь возможность обратного выкупа.

Никита Ермаков — воспитанник ЦСКА, в основной команде начал играть с 2022 года. Всего за «армейцев» провел во всех турнирах 10 игр, забил один гол, сделал два ассиста. На Transfermarkt его цена равна € 600 тысяч.

После первой части сезона в РПЛ ЦСКА идет восьмым с 28 очками. «Пари НН» идет строчкой ниже с 24 очками.