ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в гостях победило «Газпром-Югру»
  • 18:51
    • «Барыс» одержал разгромную победу над «Авангардом»
  • 18:11
    • Клебо не примет участие в «Тур де Ски»
  • 18:00
    • «Урал» неожиданно победил петербургский «Зенит»
  • 17:36
    • «Трактор» уверенно победил на выезде «Сибирь»
    Все новости спорта

    Полузащитник ЦСКА Ермаков стал игроком «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Нижний Новгород ЦСКА РПЛ Футбол России
    «Пари Нижний Новгород» взял в аренду до конца сезона 20-летнего полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова, сообщает официальный сайт «армейцев».

    Никита Ермаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Ермаков

    В контракте есть пункт о возможном выкупе полузащитника за фиксированную сумму. В случае если это произойдет, ЦСКА также будет иметь возможность обратного выкупа.

    Никита Ермаков — воспитанник ЦСКА, в основной команде начал играть с 2022 года. Всего за «армейцев» провел во всех турнирах 10 игр, забил один гол, сделал два ассиста. На Transfermarkt его цена равна € 600 тысяч.

  • Изменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • Пять способов, которыми сэр Джим Рэтклифф может помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» в нужное русло
  • Вчера

    • После первой части сезона в РПЛ ЦСКА идет восьмым с 28 очками. «Пари НН» идет строчкой ниже с 24 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры