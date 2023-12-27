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    Тренер «Зенита»: Малком сильно скучает по Санкт-Петербургу

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал переход в саудовский «Аль-Хиляль» бразильского форварда Малкома. Сделка случилась летом 2023 года.

    Малком
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    Малком

    «Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось.

    В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

    Думаю, в следующем году он всё же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

    Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

    В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ. Нападающий забил 23 мяча.

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