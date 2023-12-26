Головин ответил на вопрос о возможном получении французского паспорта

Полузащитник «Монако»признался, что не собирается получать французский паспорт.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

«Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь», — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.