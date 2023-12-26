Головин заявил о желании продолжить карьеру в топ-клубе

Полузащитник «Монако»подтвердил, что в его переходе была заинтересована дортмундская

«Каким я вижу свое будущее? Честно, вообще не смотрю туда. Мое будущее — максимум следующая игра.

А по поводу интереса "Боруссии" — это всё было, это всё правда. По поводу "Ньюкасла" первый раз слышу.

Если какой-то супертоповый клуб позовет, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб, так как я не знаю, сколько попросит "Монако". А так, если какой-то большой клуб и реально прям реальное повышение, я готов попробовать себя.

Сейчас мою стоимость оценивают в 30 миллионов евро. На "Трансфермаркте" можете посмотреть. Я слышал о том, что были разговоры об около сорока с чем-то, когда интересовалась "Боруссия". Я даже не вдавался в подробности сколько, потому что "Монако" не устраивала цена.

"Боруссия" или команды уровня "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля"? Честно, наверное, второй вариант. Это я бы выбрал. Из-за того, что я бы хотел попробовать себя где-то другом месте. Сейчас я знаю язык, очень много живу в Европе.

Я не тот Головин, который переходил и мне было страшно, тяжело и непонятно что дальше будет. Возможно, просто попробовать себя в Бундеслиге. Только, наверное, из-за этого. Не потому, что это "Боруссия". Только из-за того, что другая лига, другой менталитет, другие люди. Только из-за интереса, наверное.

Опять же не знаю, ушел бы я, если бы мне предложили прямо сейчас, "Монако" согласны, и все зависит от меня. Не знаю, чтобы я сказал сейчас. На данный момент меня в "Монако" все более чем все устраивает. Но если, как ты говоришь, это условный "Реал", "Ливерпуль", "ПСЖ" — в таком случае 100%. Я бы хотел себя попробовать как минимум» — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году и вошел в символическую сборную первой части чемпионата Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.