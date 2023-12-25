«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют спарринг в Сербии

проведут товарищеский матч в 2024 году в Белграде.

«Чемпионы России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра пройдёт 23 марта на стадионе "Райко Митич" и начнётся в 21:00 по петербургскому времени.

"Зенит" и "Црвену Звезду" связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утверждённого в 2022 году плана сотрудничества между клубами.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров "Газпром"-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий "Зенита" и "Црвены Звезды", организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых, а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», — гласит заявление «Зенита».

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На данный момент «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ..VrezNews1 /football/2023/12/13/rpl__firs_half/