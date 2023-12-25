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    «Фулхэм» готов продать своего лидера за 60 млн фунтов

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    Полузащитник Жоау Пальинья может покинуть «Фулхэм» уже в январе.

    Жоау Пальинья
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    Жоау Пальинья

    По данным Football Insider, лондонский клуб готов продать португальского футболиста за 60 миллионов фунтов.

    По данным источника, в трансфере 28-летнего хавбека заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария».

    Пальинья был близок к переходу в «Баварию» перед началом текущего сезона. Жоау успешно прошел все медицинские тесты и даже сфотографировался в футболке мюнхенского клуба, но сделка в последний момент сорвалась.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пальиньи в 60 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Англии он провел 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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