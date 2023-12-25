«Фулхэм» готов продать своего лидера за 60 млн фунтов

Полузащитникможет покинутьуже в январе.

По данным Football Insider, лондонский клуб готов продать португальского футболиста за 60 миллионов фунтов.

По данным источника, в трансфере 28-летнего хавбека заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бавария».

Пальинья был близок к переходу в «Баварию» перед началом текущего сезона. Жоау успешно прошел все медицинские тесты и даже сфотографировался в футболке мюнхенского клуба, но сделка в последний момент сорвалась.

Transfermarkt оценивает стоимость Пальиньи в 60 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Англии он провел 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» может подписать полузащитника «Фейеноорда» Матса Виффера.