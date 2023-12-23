20:30Ливерпуль — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн
  • 09:09
    • Ренан может перейти в мадридский «Реал»
  • 00:55
    • «Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче Серии А
  • 23:03
    • «Лацио» всухую обыграл «Эмполи» на гостевом поле
  • 23:00
    • «Манчестер Сити» разбил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира
  • 00:53
    • «Фиорентина» минимально обыграла «Монцу» в гостях
    Все новости спорта

    Гвардиола: Этот год был потрясающим

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Клубный чемпионат мира
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу над «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Английская команда в решающем матче разгромила соперника со счетом 4:0.

    «Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли всё, что могли. Теперь пора попробовать сделать это снова.

    Нам немного повезло в начале матча — мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве лидеров АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Ювентус» тоже не сможет выиграть на поле «Фрозиноне»?
  • «Фрозиноне» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Торпедо» и СКА выдадут высококлассный матч в «Нагорном»
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры