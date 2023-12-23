Гвардиола: Этот год был потрясающим

Наставник «Манчестер Сити»отреагировал на победу над «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира.

Английская команда в решающем матче разгромила соперника со счетом 4:0.

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли всё, что могли. Теперь пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча — мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.