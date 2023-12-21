Тебас: Суперлигу будут показывать бесплатно? Это невозможно

Хавьер Тебас Фото: globallookpress.com
«Тот, кто говорит подобное, долнжо быть, опьянён собственным успехом. Это безумие, это невозможно. Если подобные слова услышит его босс Флорентино Перес, он уволит его.
Невозможно показывать подобные цифры, о которых они говорят, благодаря бесплатному футболу. Они представили три дивизиона, что противоречит национальным лигам. Это убивает их. Такие идеи не примет ни один клуб в Европе», — приводит слова Тебаса AS.
Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год.