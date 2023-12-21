ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиИз чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?
  • 19:10
    • «Авангард» забил 8 голов «Сочи» в матче КХЛ
  • 12:16
    • Европейский суд: УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги
    Все новости спорта

    Тебас: Суперлигу будут показывать бесплатно? Это невозможно

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Европейская Суперлига
    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о словах директора Европейской Суперлиги Бернда Райхарта о том, что в случае создания турнира его матчи будут транслироваться бесплатно.

    Хавьер Тебас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хавьер Тебас

    «Тот, кто говорит подобное, долнжо быть, опьянён собственным успехом. Это безумие, это невозможно. Если подобные слова услышит его босс Флорентино Перес, он уволит его.

    Невозможно показывать подобные цифры, о которых они говорят, благодаря бесплатному футболу. Они представили три дивизиона, что противоречит национальным лигам. Это убивает их. Такие идеи не примет ни один клуб в Европе», — приводит слова Тебаса AS.

    Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер Примеры одержит очередную победу
  • «Бетис» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Армейское дерби снова заберут санкт-петербуржцы?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Реал» легко разберется с «Алавесом»
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры