Тебас: Суперлигу будут показывать бесплатно? Это невозможно

Президент Ла Лигивысказался о словах директора Европейской Суперлигио том, что в случае создания турнира его матчи будут транслироваться бесплатно.

«Тот, кто говорит подобное, долнжо быть, опьянён собственным успехом. Это безумие, это невозможно. Если подобные слова услышит его босс Флорентино Перес, он уволит его.

Невозможно показывать подобные цифры, о которых они говорят, благодаря бесплатному футболу. Они представили три дивизиона, что противоречит национальным лигам. Это убивает их. Такие идеи не примет ни один клуб в Европе», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год.