В «Шахтере» оценили результаты жеребьевки Лиги Европы

18 декабря состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/24. Украинскийвстретится с французским

Главный тренер «горняков» Марино Пушич прокомментировал предстоящую дуэль с провансальским клубом.

«Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников.

В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьёвки, будет очень интересно», — цитирует слова тренера официальный сайт клуба.

Матчи между «Шахтером» и «Марселем» пройдут в феврале 2024 года.