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    В «Шахтере» оценили результаты жеребьевки Лиги Европы

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    18 декабря состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/24. Украинский «Шахтер» встретится с французским «Марселем».

    ФК «Шахтер»
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    ФК «Шахтер»

    Главный тренер «горняков» Марино Пушич прокомментировал предстоящую дуэль с провансальским клубом.

    «Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников.

    В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьёвки, будет очень интересно», — цитирует слова тренера официальный сайт клуба.

    Матчи между «Шахтером» и «Марселем» пройдут в феврале 2024 года.

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