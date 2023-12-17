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    «Байер» разбил «Айнтрахт»

    «Байер» — «Айнтрахт»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счетом 3:0.

    «Байер»
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    «Байер»

    Авторами точных ударов стали Виктор Бонифаце, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Айнтрахт Ф 3:0
    Голы: 1:0 Виктор Бонифас (14'), 2:0 Жереми Фримпонг (51'), 3:0 Флориан Вирц (57') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 83'), Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Пьеро Инкапье, 83'), Гранит Джака, Йонас Хофман (Адам Гложек, 83'), Флориан Вирц (Надим Амири, 87'), Виктор Бонифас (Патрик Шик, 72') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку, Робин Кох (Хрвое Смолчич, 64'), Тута, Аурелио Бута, Эрик Эбимбе (Йенс Хёуге, 73'), Ансгар Кнауфф, Хуго Ларссон (Элиас Баум, 73'), Марио Гётце (Эйе Скири, 64'), Фарес Шаиби (Джессик Нганкам, 83'), Вильям Пачо Предупреждения: Эксекиэль Паласиос (12'), Марио Гётце (33')

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    После этой победы в активе «Байера» стало 39 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают лидировать в чемпионате Германии. «Айнтрахт» с 21 очком расположился на восьмом месте.

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