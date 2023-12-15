«Реал» заработал больше всех на групповом этапе Лиге чемпионов

Мадридскийполучил 79,9 млн евро призовых по итогам отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает издание ABC.

За участие в групповом этапе «сливочные» получили 15,6 млн, еще 9,8 млн за выход в плей-офф, а также сумму в 16,8 млн за шесть побед в группе. Еще около 36,8 млн «Реалу» будет перечислено на основе рейтинга коэффициентов, рассчитанного по итогам выступлений клубов за 10 лет.

За «Реалом» расположились «Бавария» (76,6 млн) и «Манчестер Сити» (76,4 млн). Дальше идут «Барселона» и «Атлетико», которые получили около 71 млн.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, мадридский «Реал» стал первым в группе С, набрав 18 очков из 18 возможных.