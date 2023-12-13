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    • Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» предусматривает опцию возвращения в «Динамо»
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    Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» предусматривает опцию возвращения в «Динамо»

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о деталях контракта Арсена Захаряна с «Реал Сосьедадом».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом этого года за 12 миллионов евро.

    «Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение. Его семьи. Лучше было бы, если бы он года два еще поиграл в "Динамо". Окреп бы еще, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи.

    Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть», — приводит слова Степашина «Московский комсомолец».

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    • Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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