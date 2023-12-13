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    КлаудиньоГегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • 10:57
    • Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию
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    Агент Вендела назвал фейком слухи о желании игрока вернуться в Бразилию

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    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, опроверг информацию о том, что игрок хочет перейти во «Фламенго».

    Вендел
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    Вендел

    Сообщалось, что бразильский полузащитник настроен покинуть «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ.

    «Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает.

    Он очень счастлив в "Зените" на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде.

    Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», — сказал Рибейро, слова которого приводит журналист Фабио Алейшо.

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    • В текущем сезоне Вендел провел в чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 24 миллиона евро.

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