Агент Вендела назвал фейком слухи о желании игрока вернуться в Бразилию

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита», опроверг информацию о том, что игрок хочет перейти во

Сообщалось, что бразильский полузащитник настроен покинуть «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ.

«Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает.

Он очень счастлив в "Зените" на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде.

Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», — сказал Рибейро, слова которого приводит журналист Фабио Алейшо.

В текущем сезоне Вендел провел в чемпионате России 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 24 миллиона евро.