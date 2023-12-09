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    «Реал» потерял очки в матче с «Бетисом»

    «Бетис» — «Реал» Мадрид: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

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    В матче 16-го тура испанский Примеры «Бетис» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Реалом» — 1:1.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Первый тайм не принес забитых голов.

    Сразу после перерыва Джуд Беллингем с передачи Браима Диаса вывел «Реал» вперед.

    Но «Бетис» быстро отыгрался. Гол на счету Айтора Руибаля, а ассистировал ему Виллиан Жозе.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Мадрид 1:1
    Голы: 0:1 Джуд Беллингхэм (53'), 1:1 Айтор Руйбаль (66') Бетис: Руи Силва, Херман Песселья, Шади Риад, Абнер Винисиус, Марк Рока, Иско, Айтор Руйбаль, Айосе Перес (Луис Энрике, 83'), Абде Эззальзули (Ассане Диао, 61'), Виллиан Жозе, Sergi Altimira (Андрес Гуардадо, 70') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Браим Диас (Хоселу, 79'), Джуд Беллингхэм, Лука Модрич (Даниель Себальос, 70'), Тони Кроос (Nicolas Paz Martinez, 83'), Федерико Вальверде, Родриго, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 83') Предупреждения: Айтор Руйбаль (78'), Айосе Перес (82'), Даниель Себальос (90 + 6')

    После этого матча у «Бетиса» 26 очков, он идет на седьмом месте. «Реал» пока лидирует с 39 баллами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «огурцы» поедут в гости к «Реал Сосьедаду». «Сливочные» примут на своем поле «Вильярреал».

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