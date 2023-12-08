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    Якуба об успехе «Крыльев»: Результат складывается из мелочей

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о результатах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    Денис Якуба
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    Денис Якуба

    «У каждой команды бывают подъёмы, спады, неудачные периоды. Результат из мелочей складывается, в том числе обычного фарта. Молодые игроки не всегда стабильны, в клубе может что-то происходить или во взаимоотношениях игроков — множество нюансов влияет.

    "Крылья" — очень серьёзный клуб и должен всегда идти минимум в середине таблицы, играть в свой футбол. Нашу игру на протяжении нескольких лет все видят и отмечают. Игорь Витальевич выстроил отличный футбол. Ребята знают, куда бежать, что делать с мячом, быстро принимают решения.

    Я сам получаю огромное удовольствие, играя в этой команде. Мы хотим забираться выше и дальше», — сказал Якуба Чемпионату.

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    • После 17-и туров «Крылья Советов» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют со «Спартаком» 9-го декабря в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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