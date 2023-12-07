Гвардиола: «Астон Вилла» играла лучше «Ман Сити», это нужно признать

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал поражение от(0:1) в 15-м туре АПЛ.

«"Астон Вилла" играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение.

Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть — то есть. Надо принять, что "Астон Вилла" была лучше, и переходить к матчу с "Лутоном".

Родри — важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него.

Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня.

За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа. Когда соперник сильнее, нужно это признавать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» опустился на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.