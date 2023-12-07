Дюмфрис отклонил предложение «Интера» по поводу продления контракта

Защитникможет уйти из миланского клуба. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Стало известно, что «Интер» предложил защитнику повышение в зарплате на 1 млн. евро, но получили отказ. По действующему контракту Дюмфрис получает 4 млн. евро в год.

Сторонам предстоит провести последний раунд переговоров в ближайшее время. Если не удастся придти к соглашению, то клуб продаст Дюмфриса в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Интера» получил травму в матче против «Наполи».

В нынешнем сезоне Дюмфрис провел 13 матчей за миланскую команду в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.