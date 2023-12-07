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    Дюмфрис отклонил предложение «Интера» по поводу продления контракта

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    Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может уйти из миланского клуба. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    Стало известно, что «Интер» предложил защитнику повышение в зарплате на 1 млн. евро, но получили отказ. По действующему контракту Дюмфрис получает 4 млн. евро в год.

    Сторонам предстоит провести последний раунд переговоров в ближайшее время. Если не удастся придти к соглашению, то клуб продаст Дюмфриса в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось о том, что защитник «Интера» получил травму в матче против «Наполи».

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    • В нынешнем сезоне Дюмфрис провел 13 матчей за миланскую команду в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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