Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии лондонский «Арсенал» сыграет в гостях против «Лутона». За ходом матча 15-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 23:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Лутон»

Новичок чемпионата Англии набрал 9 очков в 14-ти матчах и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. На счету «Лутона» 2 победы, 3 ничьи и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 13:26.

В предыдущем туре «шляпники» потерпели третье поражение в пяти последних матчах, уступив на выезде «Брентфорду» 1:3. Единственный мяч в составе гостей записал на свой счет Браун, отличившись на 77-й минуте.

До этого «Лутон» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Кристал Пэлас» (2:1), а также уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Астон Вилле» (1:3) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» является лидером турнирной таблицы АПЛ, записав на свой счет 33 очка в 14-ти матчах. На счету «канониров» 10 побед, 3 ничьи и одно поражение в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 29:11.

Подопечные Микеля Артеты в прошлом туре на домашней арене сломили сопротивление «Вулверхэмптона» (2:1), одержав третью победу кряду. Голами в составе лондонской команды отличились Сака и Эдегор.

Ранее «Арсенал» минимально обыграл на выезде «Брентфорд» (1:0), а до этого разобрался с «Бёрнли» на домашнем поле (3:1).

Личные встречи

История противостояния команд насчитывает 6 матчей. На счету «Арсенала» 3 победы, «Лутон» оказался сильнее в 2-х случаях и еще один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.01.