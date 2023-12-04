Сон Хын Мин прокомментировал автогол в игре с «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэма»высказался о матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:3), а также прокомментировал свой автогол.

«Вот за что мы любим футбол. Это то, что я сказал ребятам. Конечно, "Манчестер Сити" — большая команда и одна из лучших в мире. Мы продолжали верить до финального свистка, поэтому я очень горжусь ребятами.

Это футбол, иногда такое случается. Я пытался сделать всё как можно лучше для команды. Забить свой первый автогол в карьере в матче с "Манчестер Сити" — это хороший опыт.

Парни не сдавались до финального свистка. Бреннан Джонсон сыграл блестяще, сделал невероятный навес в штрафную. Обычно Деян Кулушевски не забивает головой, но я очень им горжусь.

Считаю, что это очко даст нам многое в этом сезоне. Думаю, что это огромное достижение для уверенности команды и игроков», — цитирует корейца Sky Sports.