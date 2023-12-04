Спортдиректор «Ахмата»: Хотелось бы отметить характер и бойцовские качества команды

Спортивный директорпрокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ со(2:1).

«К сожалению, результаты последнее время нам не давались. Вчера важна была победа. Может, не совсем то, что мы хотели бы видеть в другой ситуации, если говорить о качестве игры.

Хотелось бы отметить характер и бойцовские качества, которые вчера были необходимы. Команда их показала. Это самое главное, что было необходимо. Этим мы довольны. Президент клуба зашёл, поблагодарил команду, тренерский штаб. Вчера самым главным был результат», — сказал Газзаев Чемпионату.

После победы над «Спартаком» «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче грозненская команда сыграет с «Ростовом» 9-го декабря.