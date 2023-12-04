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    Спортдиректор «Ахмата»: Хотелось бы отметить характер и бойцовские качества команды

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    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    «К сожалению, результаты последнее время нам не давались. Вчера важна была победа. Может, не совсем то, что мы хотели бы видеть в другой ситуации, если говорить о качестве игры.

    Хотелось бы отметить характер и бойцовские качества, которые вчера были необходимы. Команда их показала. Это самое главное, что было необходимо. Этим мы довольны. Президент клуба зашёл, поблагодарил команду, тренерский штаб. Вчера самым главным был результат», — сказал Газзаев Чемпионату.

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    • После победы над «Спартаком» «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем матче грозненская команда сыграет с «Ростовом» 9-го декабря.

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