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    «Ахмат» обыграл «Спартак», одержав первую с 7-го тура победу

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле в тяжелом матче победил московский «Спартак» со счетом 2:1.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. Некогда грозный бомбардир забивает второй матч подряд.

    «Спартак» смог сравнять счет в конце первого тайма. Гол на счету Антона Зиньковского.

    «Ахмат» снова вышел вперед на 48-й минуте, когда точный удар удался болгарскому полузащитнику Святославу Ковачеву.

    Он в итоге стал победным.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Спартак 2:1
    Голы: 1:0 Гамид Агаларов (34'), 1:1 Антон Зиньковский (44'), 2:1 Kovachev S. (48') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Иван Олейников, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Гамид Агаларов, Kovachev S., Camilo Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Квинси Промес, Babic S. Предупреждения: Артём Тимофеев (13'), Михаил Игнатов (26'), Бернард Бериша (35'), Руслан Литвинов (63'), Ризван Уциев (90+4')

    В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» будет принимать «Крылья Советов».

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