«Ахмат» — «Спартак»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. Некогда грозный бомбардир забивает второй матч подряд.
«Спартак» смог сравнять счет в конце первого тайма. Гол на счету Антона Зиньковского.
«Ахмат» снова вышел вперед на 48-й минуте, когда точный удар удался болгарскому полузащитнику Святославу Ковачеву.
Он в итоге стал победным.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Спартак 2:1
Голы: 1:0 Гамид Агаларов (34'), 1:1 Антон Зиньковский (44'), 2:1 Kovachev S. (48') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Иван Олейников, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Гамид Агаларов, Kovachev S., Camilo Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Квинси Промес, Babic S. Предупреждения: Артём Тимофеев (13'), Михаил Игнатов (26'), Бернард Бериша (35'), Руслан Литвинов (63'), Ризван Уциев (90+4')
В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом».
«Спартак» будет принимать «Крылья Советов».