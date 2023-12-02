Спаллетти: Все могло сложиться гораздо лучше, но мы были в четвертой корзине

Главный тренер сборной Италииотреагировал на попадание в одну группу с Испанией, Хорватией и Албанией на Евро-2024.

«Все могло сложиться гораздо лучше, но мы были в четвертой корзине. И никогда не забывайте, что мы — Италия!

Сложно делать какие-либо прогнозы, так как турнир состоится только через полгода. Мы знаем, что многое будет зависеть от нашей формы, подготовки и того, как парни сыграются.

Хорватия — сильная команда с опытными футболистами. Некоторые игроки уже в возрасте, но продолжают находиться на топ-уровне.

В любом случае каждый, кто любит футбол, должен наслаждаться подобными вызовами и различными трудностями. В противном случае теряется всё удовольствие», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.