«Штутгарт» — «Вердер»: счет матча 2:0, обзор голов

Серу Гирасси Фото: globallookpress.com
Победу хозяевам принесли голы Дениза Ундава и Серу Гирасси, который реализовал пенальти.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — Вердер 2:0
Голы: 1:0 Дениз Ундав (17'), 2:0 Serhou Guirassy (пенальти) (75') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Антони Руо, 90'), Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду, Максимилиан Миттельштедт (Йоша Вагноман, 71'), Атакан Каразор, Крис Фюрих (У Ен Чон, 79'), Силас Катомпа Мвумпа (Джейми Левелинг, 79'), Энцо Мийо, Дениз Ундав (Ангело Штиллер, 71'), Serhou Guirassy Вердер: Феликс Агу (Оливье Деман, 72'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Милош Велькович (Никлас Штарк, 63'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Йенс Стаге (Сенне Линен, 89'), Леонардо Биттенкорт, Марвин Дукш (Justin Njinmah, 63'), Рафаэль Борре (Dawid Kownacki, 89') Предупреждение: Паскаль Штенцель (86')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Штутгарт» набрал 30 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У «Вердера» осталось 11 баллов и тринадцатая позиция.