ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 08:38
    • Стало известно, когда начнут рассматривать дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпулю» следовало закончить матч против ЛАСК еще до перерыва

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Ливерпуль ЛАСК Лига Европы
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф Лиги Европы.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    В четверг «Ливерпуль» разгромил на своем поле австрийский ЛАСК (4:0) в пятом туре группового этапа ЛЕ.

    «Было много хорошего, но кое-что мне не слишком понравилось. Мы постоянно говорим об этом, нам все еще нужно расти и развиваться.

    Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить еще до перерыва. Если ты ведешь и владеешь преимуществом, то убей интригу. Мы этого не сделали. При счете 2:0 и 3:0 мы внесли коррективы. Это фантастика — выиграть со счетом 4:0.

  • «Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот
  • Реакция спортивных СМИ на ничью между лидерами АПЛ на «Этихаде»
  • 25/11/2023

    • В обороне, я должен сказать, мы были очень сильны. Мы были сплочены, и это очень важно. Мы были действительно хороши во многих моментах, но потом сбились с ритма.

    Хорошо, что мы заняли первое место в группе. С "Юнионом" будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть, чтобы победить, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Это соревнование ненадолго заканчивается, но в январе начинается другое», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» на выезде переиграть «Монцу»?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ставка на победителя дерби Гамбурга
  • «Санкт-Паули» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • СКА выдаст очередную высококлассную игру
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры