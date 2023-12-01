Клопп: «Ливерпулю» следовало закончить матч против ЛАСК еще до перерыва

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф Лиги Европы.

В четверг «Ливерпуль» разгромил на своем поле австрийский ЛАСК (4:0) в пятом туре группового этапа ЛЕ.

«Было много хорошего, но кое-что мне не слишком понравилось. Мы постоянно говорим об этом, нам все еще нужно расти и развиваться.

Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить еще до перерыва. Если ты ведешь и владеешь преимуществом, то убей интригу. Мы этого не сделали. При счете 2:0 и 3:0 мы внесли коррективы. Это фантастика — выиграть со счетом 4:0.

В обороне, я должен сказать, мы были очень сильны. Мы были сплочены, и это очень важно. Мы были действительно хороши во многих моментах, но потом сбились с ритма.

Хорошо, что мы заняли первое место в группе. С "Юнионом" будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть, чтобы победить, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Это соревнование ненадолго заканчивается, но в январе начинается другое», — приводит слова немецкого специалиста BBC.