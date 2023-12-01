Калешин назвал причину увольнения из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона»рассказал, почему его уволили из тольяттинского клуба.

«Я хотел бы поставить точку. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Я отвечаю и веду команду. Он ведет клуб.

Эмоциональная составляющая после матча с "Волгарем" была детонатором моего интервью — получилось резонансное и было продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча. Привело к разжигающему разговору с президентом.

Если отмотать время назад, наверное, если бы удалось проявить меньше горячности, дипломатии и соблюсти субординацию — наш штаб продолжил работу.

В тот момент показалось, что я обязан был защищать команду и работу тренерского штаба. Мосты были сожжены. Мы уладили всё и переговорили. Поняли, что это не очень хорошо отразится на всех. Именно в тот момент были сказаны те слова, которые не должны были быть сказаны. Они были катализатором того увольнения.

Звонки из других клубов? Пока официального расторжения с клубом нет. На данный момент я являюсь работником клуба. По условиям контракта я не имею права вести переговоры с другими клубами. Дождемся того, когда мы сможем официально разойтись. Буду надеяться, что эти приглашения будут», — приводит слова Калешина «ФНЛ с Ильёвым».

Ранее Калешин высказался о состоянии российского футбола: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Акрон» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, отставая от идущего первым махачкалинского «Динамо» всего лишь на два очка.