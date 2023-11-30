«Балканы» — «Виктория»: счет матча 0:1 (0:0), обзор

Косовскийи чешскаязавершили матч в группе В. В конце встречи единственный мяч забили гости.

Он на счету Павела Шульца.

Футбол. Лига конференций. Группа C Балкани — Виктория Пльзень 0:1 Гол: 0:1 Павел Шульц (81') Балкани: Энеа Колики, Арменд Тачи, Байрам Яшаница, Люмбард Деллова, Гентрит Халили, Лоренц Траши (Кренар Дулай, 89'), Чендрим Зюба, Эдвин Куч, Назми Грипши, Альбин Бериша (Марсель Исмайльгечи, 89'), Бернард Каррица (Арб Манай, 70') Виктория Пльзень: Виктор Байер, Либор Голик (Радим Ржезник, 78'), Сампсон Дью, Робин Гранач, Ян Палуска, Адам Влканова (Павел Шульц, 61'), Джон Москера, Ян Сикора (Pavel Hasek, 61'), Лукаш Кальвах, Павел Буха (Лукаш Гейда, 90'), Ян Климент (Ибрагим Траоре, 61') Предупреждения: Сампсон Дью (44'), Арб Манай (82'), Гентрит Халили (90 + 4')

«Виктория» Пльзень победила в группе С с 15 очками за тур до финиша отборочного раунда.

«Балканы» пока идут на третьем месте с 4 очками и еще не потеряли шансы на выход в плей-офф