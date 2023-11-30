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    «Лион» объявил об увольнении Гроссо

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    Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо покидает команду, сообщает пресс-служба французского клуба.

    Фабио Гроссо
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    Фабио Гроссо

    «Принимая во внимание текущие результаты и после углублённого анализа ситуации в профессиональной команде, которая в данный момент занимает 18-е место в Лиге 1, "Олимпик Лион" решил реализовать процедуру по расторжению трудового договора Фабио Гроссо и его заместителей.

    "Олимпик Лион" хотел бы поблагодарить Фабио Гроссо и его заместителей за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды», — говорится в сообщении клуба.

    В ближайшее время командой будет руководить глава молодежного департамента «Лиона» Пьер Сейдж. Ранее 44-летний француз тренировал молодежную команду.

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    Гроссо возглавлял «Лион» с сентября этого года. Команда с 7 очками занимает последнее место в чемпионате Франции.

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