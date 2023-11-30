«Лион» объявил об увольнении Гроссо

Главный тренерпокидает команду, сообщает пресс-служба французского клуба.

«Принимая во внимание текущие результаты и после углублённого анализа ситуации в профессиональной команде, которая в данный момент занимает 18-е место в Лиге 1, "Олимпик Лион" решил реализовать процедуру по расторжению трудового договора Фабио Гроссо и его заместителей.

"Олимпик Лион" хотел бы поблагодарить Фабио Гроссо и его заместителей за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды», — говорится в сообщении клуба.

В ближайшее время командой будет руководить глава молодежного департамента «Лиона» Пьер Сейдж. Ранее 44-летний француз тренировал молодежную команду.

Календарь и таблица Лиги 1

Гроссо возглавлял «Лион» с сентября этого года. Команда с 7 очками занимает последнее место в чемпионате Франции.