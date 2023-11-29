Маццарри: Особых эмоций от встречи с «Реалом» не испытываю

Вальтер Маццарри Фото: globallookpress.com
«Особых эмоций не испытываю, тренирую много лет. Я думаю о том, что мне нужно сделать, будь то игры такого уровня или какие-то другие, разницы мало.
Мы понимаем, что нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира с великим тренером», — приводит слова Маццарри официальный сайт УЕФА.
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Встреча состоится 29 ноября в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Команды рассудит француз Франсуа Летексье.