ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише
  • 00:55
    • «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао поделили очки в матче Примеры
  • 21:45
    • «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом
    Все новости спорта

    «Болонья» всухую обыграла «Торино» в матче Серии А

    «Болонья» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Болонья Торино
    «Болонья» на своем поле обыграла «Торино» (2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

    «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья»

    Первый гол в этом матче «Болонья» забила на 56-й минуте встречи. Точным ударом полузащитник хозяев Джованни Фаббьян принес победу своей команды.

    Уже на 90+2-й минуте «Болонья» поставила точку в этом матче, забив 2-й гол. Отличился нападающий команды Джошуа Зиркзее.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Торино 2:0
    Голы: 1:0 Giovanni Fabbian (56'), 2:0 Джошуа Зиркзее (90 + 2') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Риккардо Калафьори (Хараламбос Ликояннис, 80'), Виктор Кристансен (Джон Лукуми, 56'), Алексис Салемакерс (Кацпер Урбаньски, 71'), Михел Эбишер (Ремо Фройлер, 56'), Льюис Фергюсон, Дан Ндой, Джошуа Зиркзее, Giovanni Fabbian (Никола Моро, 81') Торино: Лукас Джемелло, Рауль Белланова, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Валентин Лацаро (Янн Карамо, 76'), Никола Влашич, Иван Илич, Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 71'), Адриен Тамез (Мергим Войвода, 70'), Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 71'), Антонио Санабрия Предупреждения: Виктор Кристансен (23'), Giovanni Fabbian (31'), Кароль Линетти (39'), Валентин Лацаро (63'), Алессандро Буонджорно (70'), Пьетро Пеллегри (75'), Дан Ндой (90 + 6')

    После этого матча «Болонья» занимает 6-е место в таблице Серии А с 21-м баллом в активе. «Торино» — на 12-й позиции (16 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Боруссия» попытается убрать конкурента
  • «Милан» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
  • «Барселона» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван Аш — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Микельсен — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры