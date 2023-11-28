«Болонья» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

на своем поле обыграла(2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Первый гол в этом матче «Болонья» забила на 56-й минуте встречи. Точным ударом полузащитник хозяев Джованни Фаббьян принес победу своей команды.

Уже на 90+2-й минуте «Болонья» поставила точку в этом матче, забив 2-й гол. Отличился нападающий команды Джошуа Зиркзее.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Торино 2:0 Голы: 1:0 Giovanni Fabbian (56'), 2:0 Джошуа Зиркзее (90 + 2') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Риккардо Калафьори (Хараламбос Ликояннис, 80'), Виктор Кристансен (Джон Лукуми, 56'), Алексис Салемакерс (Кацпер Урбаньски, 71'), Михел Эбишер (Ремо Фройлер, 56'), Льюис Фергюсон, Дан Ндой, Джошуа Зиркзее, Giovanni Fabbian (Никола Моро, 81') Торино: Лукас Джемелло, Рауль Белланова, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Валентин Лацаро (Янн Карамо, 76'), Никола Влашич, Иван Илич, Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 71'), Адриен Тамез (Мергим Войвода, 70'), Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 71'), Антонио Санабрия Предупреждения: Виктор Кристансен (23'), Giovanni Fabbian (31'), Кароль Линетти (39'), Валентин Лацаро (63'), Алессандро Буонджорно (70'), Пьетро Пеллегри (75'), Дан Ндой (90 + 6')

После этого матча «Болонья» занимает 6-е место в таблице Серии А с 21-м баллом в активе. «Торино» — на 12-й позиции (16 очков).