Аллегри летом может уйти из «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
Сообщается, что 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения по окончании сезона, поскольку его не устраивают изменения в команде, возникшие после ухода со своего поста экс-президента клуба Андреа Аньелли.
Аллегри также недоволен слухами о назначении на пост главного тренера туринцев Антонио Конте.
Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.
На данный момент туринский клуб идет вторым в таблице Серии А, набрав 30 очков. В ближайшем поединке подопечные Аллегри сыграют с «Монцей».