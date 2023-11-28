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    Аллегри летом может уйти из «Ювентуса»

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    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом 2024 года намерен покинуть туринский клуб. Об этом информирует Football Italia.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Сообщается, что 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения по окончании сезона, поскольку его не устраивают изменения в команде, возникшие после ухода со своего поста экс-президента клуба Андреа Аньелли.

    Аллегри также недоволен слухами о назначении на пост главного тренера туринцев Антонио Конте.

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    • Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года.

    На данный момент туринский клуб идет вторым в таблице Серии А, набрав 30 очков. В ближайшем поединке подопечные Аллегри сыграют с «Монцей».

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