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    Луис Энрике о победе над «Монако»: Больше всего мне понравился результат

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Монако» (5:2) в 13-м туре чемпионата Франции.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Когда встречаются команды такого уровня, которые никогда ничего не высчитывают, а атакуют и предлагают высокий прессинг, все любители футбола наслаждаются зрелищем.

    Нам, тренерам, тяжело наблюдать за пропущенными голами. Но главным было увидеть реакцию команды после перерыва на матчи сборных.

    Мы провели одну тренировку, "Монако" не смог даже потренироваться дома. Этот матч стоил того, чтобы его посмотреть, а больше всего мне понравился результат.

    Очевидно, что "Монако" — команда такого же уровня, как и мы, они тоже стремятся к первым местам. Иногда было трудно, в определенные моменты мы страдали. Но победа — лучший способ подготовиться к следующему матчу», — приводит слова испанского специалиста L’Équipe.

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