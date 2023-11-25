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    Клопп о ничьей с «Ман Сити»: Меня абсолютно устраивает результат матча

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

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    «Если бы мы действовали лучше в некоторых эпизодах, то могли бы и победить. На "Этихаде" всегда трудно играть. Это не совпадение, что они очень часто побеждаю дома. Сегодня нам противостояла суперкоманда.

    Можем ли мы играть лучше? Определённо. И мы это будем делать. Эта неделя была тяжёлой для всей нашей команды. Несмотря на это, у нас были голевые моменты, и мне это очень нравится. Меня абсолютно устраивает результат сегодняшнего матча», — приводит слова Клоппа BBC.

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    • После ничейного результата в матче с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче «мерсисайцы» сыграют с ЛАСКом в рамках Лиги Европы 30-го ноября.

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